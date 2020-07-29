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Кокорин тренируется с «Сочи», несмотря на окончание аренды
Газета.Ru
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В минувшем сезоне Кокорин выступал на правах аренды за «Сочи», в составе которого провёл десять матчей в РПЛ, где забил семь голов.В источнике
Владимир Федотов
футболист
Саша сейчас тренируются с командой. Конечно, я как тренер, рассчитываю на него в следующем сезоне. Он нас усиливает, в этом нет вопросов.Нева Спорт06:11
С чего всё начиналось
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Федотов: «Кокорин тренируется с „Сочи“. Я рассчитываю на него в следующем сезоне»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал о состоянии команды, которая начала подготовку к сезону-2020/21 РПЛ. Также тренер отметил, что в расположении клуба находится нападающий Александр Кокорин, в услугах которого заинтересованы «Спартак», «Динамо» и «Локомотив».
Sport24.ru 05:58 
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Владимир Федотов: «Кокорин тренируется с „Сочи“. Я рассчитываю на него в следующем сезоне»

Sports.ru 07:36
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Федотов сообщил, что Кокорин тренируется с «Сочи»

Футбол России 07:22
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Кокорин тренируется с «Сочи», несмотря на окончание аренды

Metaratings 06:46
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