Кокорин тренируется с «Сочи», несмотря на окончание аренды
В минувшем сезоне Кокорин выступал на правах аренды за «Сочи», в составе которого провёл десять матчей в РПЛ, где забил семь голов.В источнике Саша сейчас тренируются с командой. Конечно, я как тренер, рассчитываю на него в следующем сезоне. Он нас усиливает, в этом нет вопросов.Нева Спорт06:11
С чего всё начиналось
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал о состоянии команды, которая начала подготовку к сезону-2020/21 РПЛ. Также тренер отметил, что в расположении клуба находится нападающий Александр Кокорин, в услугах которого заинтересованы «Спартак», «Динамо» и «Локомотив».