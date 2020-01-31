НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Газета.RuГазета.Ru
Кокорин: уйду в аренду, когда в «Зените» скажут, что я не нужен
Футбол России
  • Футбол России
  • Чемпионат
  • FootballHD
  • Санкт-Петербургские ведомости
  • ГЛАС.RU
  • Спорт-Экспресс
  • Bookmaker-ratings.ru
  • LiveSport.ru
  • Спорт день за днем
  • Газета.Ru
  • Zenit-fk.ru
Напомним, что изначально футболиста хотели отправить в аренду в "Сочи", однако тот отказался.В источнике
2
Подробнее о событии
alt

Кокорин ждет, когда ему скажут, что он не нужен в «Зените»

Спорт день за днем 01:43
alt

«О переходе в „Сочи“ узнал из прессы». Кокорин рассказал о разговоре с Ротенбергом

Sport24.ru 01:26 
alt

Кокорин: уйду в аренду, когда в «Зените» скажут, что я не нужен

Газета.Ru 01:19
Ещё по теме
Главное
Новости