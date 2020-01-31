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Кокорин: уйду в аренду, когда в «Зените» скажут, что я не нужен
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Напомним, что изначально футболиста хотели отправить в аренду в "Сочи", однако тот отказался.В источнике
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Кокорин назвал условия ухода из «Зенита» в аренду в другой клуб

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