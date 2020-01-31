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Кокорин: уйду в аренду, когда в «Зените» скажут, что я не нужен
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Напомним, что изначально футболиста хотели отправить в аренду в "Сочи", однако тот отказался.В источнике
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Кокорин ждет, когда ему скажут, что он не нужен в «Зените»

Спорт день за днем 01:43
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Кокорин: Я говорил с Ротенбергом, но не по поводу аренды в «Сочи»

Нева Спорт 01:42
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Кокорин: уйду в аренду, когда в «Зените» скажут, что я не нужен

Газета.Ru 01:19
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