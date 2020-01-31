НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеКокорин не исключил расторжения контракта с «Зенитом»РБК: спортивный директор «Зенита» не знал об аренде Кокорина в «Сочи»Кокорин высказался о переходе в «Локомотив»Кокорин рассказал, чем занимался в тюрьмеКобелев: Кокорину необходимо играть в РПЛГлавноеИспанская «Сельта» объявила о переходе Федора СмоловаКовальчук внес вклад в победу «Монреаля» над «Баффало»Определен состав сборной России по фигурному катанию на чемпионат мираМесси первым в истории одержал 500 побед в ИспанииРодившаяся в Москве Кенин вышла в финал Australian OpenГазета.RuКокорин: уйду в аренду, когда в «Зените» скажут, что я не нуженСанкт-Петербургские ведомости8Санкт-Петербургские ведомостиФутбол РоссииBookmaker-ratings.ruГЛАС.RUСпорт-ЭкспрессГазета.RuСпорт день за днемZenit-fk.ruНапомним, что изначально футболиста хотели отправить в аренду в "Сочи", однако тот отказался.В источнике Комментировать2Подробнее о событии Кокорин ждет, когда ему скажут, что он не нужен в «Зените»Спорт день за днем 01:43Кокорин: Я говорил с Ротенбергом, но не по поводу аренды в «Сочи»Нева Спорт 01:42Кокорин: уйду в аренду, когда в «Зените» скажут, что я не нуженГазета.Ru 01:19Ещё по темеКокорин не исключил расторжения контракта с «Зенитом»РБК: спортивный директор «Зенита» не знал об аренде Кокорина в «Сочи»Кокорин высказался о переходе в «Локомотив»Кокорин рассказал, чем занимался в тюрьмеКобелев: Кокорину необходимо играть в РПЛГлавноеИспанская «Сельта» объявила о переходе Федора СмоловаКовальчук внес вклад в победу «Монреаля» над «Баффало»Определен состав сборной России по фигурному катанию на чемпионат мираМесси первым в истории одержал 500 побед в ИспанииРодившаяся в Москве Кенин вышла в финал Australian OpenНовости