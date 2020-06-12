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Кокорин: увиденное в колонии ужасно, никому в жизни не пожелаю такого
FootballHD
  • РЕН ТВ0:29
Нападающий "Сочи" Александр Кокорин рассказал, что он увидел за время пребывания в колонии ужасные вещи и никому в жизни не пожелает оказаться там.В источнике
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Кокорин о тюрьме: «В нашей стране это может коснуться любого. Научить чему-то не может»

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Кокорин: «Поменяла ли меня тюрьма? Она меня ничему не научила»

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Кокорин рассказал об «ужасах» пребывания в колонии

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