НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
ODDS.ruODDS.ru
Кокорин вновь сфотографировался в форме «Сочи»
Спорт-Экспресс
  • Телеканал 360°0:34
Фотография Александра Кокорина в форме «Сочи» появилась в аккаунте тренера по художественной гимнастике Лины Анисимовой в социальной сети Instagram. На снимке тренер находится рядом с Кокориным и нападающим сине-бело-голубых Сердаром Азмуном. При этом Кокорин одет в экипировку «Сочи».В источнике
С чего всё начиналось
Фотографию с Александром Кокориным и нападающим «Зенита» Сердаром Азмуном выложила в Instagram мастер спорта по ритмической гимнастике Лина Анисимова.
Ясно 02:18
Подробнее о событии
alt

Кокорин в форме «Сочи» сфотографировался с Азмуном и тренером по гимнастике

Чемпионат вчера в 17:23
alt

Еще одно фото Кокорина в экипировке «Сочи». Теперь с Азмуном

Sports.ru вчера в 16:32
alt

Кокорин вновь был замечен в форме «Сочи». Фото с ним выложила гимнастка

Sport24.ru вчера в 15:45
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости