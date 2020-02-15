Кокорин вновь сфотографировался в форме «Сочи»

Фотография Александра Кокорина в форме «Сочи» появилась в аккаунте тренера по художественной гимнастике Лины Анисимовой в социальной сети Instagram. На снимке тренер находится рядом с Кокориным и нападающим сине-бело-голубых Сердаром Азмуном. При этом Кокорин одет в экипировку «Сочи».