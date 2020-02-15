Кокорин вновь сфотографировался в форме «Сочи»
Фотография Александра Кокорина в форме «Сочи» появилась в аккаунте тренера по художественной гимнастике Лины Анисимовой в социальной сети Instagram. На снимке тренер находится рядом с Кокориным и нападающим сине-бело-голубых Сердаром Азмуном. При этом Кокорин одет в экипировку «Сочи».В источнике
С чего всё начиналось
Фотографию с Александром Кокориным и нападающим «Зенита» Сердаром Азмуном выложила в Instagram мастер спорта по ритмической гимнастике Лина Анисимова.