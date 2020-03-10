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Кокорин вошел в символическую сборную 21-го тура РПЛ
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Статистический портал WhoScored составил символическую сборную 21-го тура Тинькофф РПЛ.В источнике
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5 лучших вратарей 21-го тура РПЛ. Версия Владимира Габулова

Чемпионат 14:00
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Сантос и Ракицкий вошли в символическую сборную 21 тура РПЛ по версии InStat

Bobsoccer 07:26
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Стала известна символическая сборная 21-го тура Тинькофф РПЛ

Матч ТВ 07:21
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