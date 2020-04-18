НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеКокорин заявил, что у него есть варианты продолжения карьеры в ИталииКокорин рассказал о детской обиде на «Спартак»Кокорин о коронавирусе: в Сочи народ до последнего был расслабленКокорин считает, что Дзюбе нет смысла уезжать из РПЛКокорин рассказал, как сорвался его переход в лондонский «Арсенал»ГлавноеКокорин заявил, что у него есть варианты продолжения карьеры в ИталииТактаров назвал Хабиба «ваххабитом из Цумадинского района»Панарин рассказал о границах благотворительностиАгент Зарипова рассказал о торгах по новому контракту с «Ак Барсом»Защитник «Динамо» Брест Хачериди пытался ударить судью после матчаСпорт-ЭкспрессКокорин вспомнил, как уходил из «Локомотива» в «Динамо»Футбол России6Футбол РоссииМатч ТВRT на русскомСпорт день за днемSports.ruBookmaker-ratings.ruНападающий Александр Кокорин рассказал, почему в юном возрасте покинул «Локомотив» и ушел в «Динамо».В источнике Комментировать3Подробнее о событии Кокорин о «Локо»: есть интерес на уровне — хочу я или нет. Я ни с кем не договорилсяMetaratings 01:10Кокорин о «Локо»: «Есть интерес на уровне – хочу я или нет. Я ни с кем не договорился»Sports.ru вчера в 16:26Кокорин опроверг слухи о договоренностях с «Локомотивом» по трансферуРИА Новости вчера в 15:16рекламаЕщё по темеКокорин заявил, что у него есть варианты продолжения карьеры в ИталииКокорин рассказал о детской обиде на «Спартак»Кокорин о коронавирусе: в Сочи народ до последнего был расслабленКокорин считает, что Дзюбе нет смысла уезжать из РПЛКокорин рассказал, как сорвался его переход в лондонский «Арсенал»ГлавноеКокорин заявил, что у него есть варианты продолжения карьеры в ИталииТактаров назвал Хабиба «ваххабитом из Цумадинского района»Панарин рассказал о границах благотворительностиАгент Зарипова рассказал о торгах по новому контракту с «Ак Барсом»Защитник «Динамо» Брест Хачериди пытался ударить судью после матчаНовости