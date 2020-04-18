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Кокорин вспомнил, как уходил из «Локомотива» в «Динамо»
Футбол России
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Нападающий Александр Кокорин рассказал, почему в юном возрасте покинул «Локомотив» и ушел в «Динамо».В источнике
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Подробнее о событии
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Кокорин о «Локо»: есть интерес на уровне — хочу я или нет. Я ни с кем не договорился

Metaratings 01:10
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Кокорин о «Локо»: «Есть интерес на уровне – хочу я или нет. Я ни с кем не договорился»

Sports.ru вчера в 16:26
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Кокорин опроверг слухи о договоренностях с «Локомотивом» по трансферу

РИА Новости вчера в 15:16
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