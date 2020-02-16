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Кокорин выдвинул условия «Зениту» по новому контракту
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Стали известны условия нового контракта, которые выдвинул форвард Александр Кокорин петербургскому "Зениту", сообщает "Бизнес Online". По информации источника, игрок хочет продлить соглашение, но на тех условиях, которые были до его ареста осенью 2018 года.В источнике
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С чего всё начиналось
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Кокорин просил у «Зенита» контракт до 2024 года с зарплатой 4 млн евро. Клуб предложил вдвое меньше

«БИЗНЕС Online» выяснил условия по новому контракту, которые озвучил нападающий Александр Кокорин руководству «Зенита». Форвард хочет продлить контракт с питерцами, но на тех же условиях, что и до своего ареста.
Спорт БИЗНЕС Online 01:07
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«Зенит» предложил Кокорину контракт с годовой зарплатой в 2,5 млн евро

Soccer.ru 03:17 
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Источник: Кокорин хочет подписать новый контракт с «Зенитом» на условиях, которые были до ареста

Спорт день за днем 02:56
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Источник: Кокорин и «Зенит» не могут договориться по условиям нового контракта

Советский спорт 02:48 
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