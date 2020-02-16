Кокорин выдвинул условия «Зениту» по новому контракту
Стали известны условия нового контракта, которые выдвинул форвард Александр Кокорин петербургскому "Зениту", сообщает "Бизнес Online". По информации источника, игрок хочет продлить соглашение, но на тех условиях, которые были до его ареста осенью 2018 года.В источнике
С чего всё начиналось
«БИЗНЕС Online» выяснил условия по новому контракту, которые озвучил нападающий Александр Кокорин руководству «Зенита». Форвард хочет продлить контракт с питерцами, но на тех же условиях, что и до своего ареста.