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Российская газетаРоссийская газета
Кокорин выйдет в стартовом составе «Спартака» в матче против «Тамбова»
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Александр Кокорин выйдет в стартовом составе "Спартака" в матче против "Тамбова". Эта игра открывает программу девятого тура РПЛ. Встреча пройдет в Саранске и начнется в 14.00 по московскому времени.В источнике
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Доменико Тедеско
итальянский футбольный тренер
Что касается выхода Кокорина в старте, то он провёл хороший матч, делал больший объём работы. Он скоростной, нам нужно было это: он отлично убежал и мог забивать. Видно, что ему немного не хватает формы, но мы с пониманием к этому относимся.RT на русском10:27
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Тедеско: «Кокорину не хватает физической формы, но мы с пониманием относимся к этому»

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Доменико Тедеско: «Кокорину немного не хватает формы, но он делал больший объем работы»

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