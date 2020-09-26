Кокорин выйдет в стартовом составе «Спартака» в матче против «Тамбова»
Александр Кокорин выйдет в стартовом составе "Спартака" в матче против "Тамбова". Эта игра открывает программу девятого тура РПЛ. Встреча пройдет в Саранске и начнется в 14.00 по московскому времени.В источнике Что касается выхода Кокорина в старте, то он провёл хороший матч, делал больший объём работы. Он скоростной, нам нужно было это: он отлично убежал и мог забивать. Видно, что ему немного не хватает формы, но мы с пониманием к этому относимся.RT на русском10:27