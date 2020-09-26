Доменико Тедеско итальянский футбольный тренер

Что касается выхода Кокорина в старте, то он провёл хороший матч, делал больший объём работы. Он скоростной, нам нужно было это: он отлично убежал и мог забивать. Видно, что ему немного не хватает формы, но мы с пониманием к этому относимся.

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