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Кокорин высказался о переходе в «Локомотив»
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  • Soccernews.ru
  • ODDS.ru
  • Sportbox.RU
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Zenit-fk.ru
  • Soccer.ru
  • Газета.Ru
  • Sports.ru
  • RT на русском
Форвард «Зенита» Александр Кокорин ответил на вопрос о продолжении карьеры в московском «Локомотиве». Кокорин – воспитанник столичного клуба.В источнике
Подробнее о событии
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Кокорин: у меня нет понимания собственного будущего

Газета.Ru 19:47
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Кокорин высказался об интересе со стороны «Локомотива»

Soccernews.ru 14:23
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Кокорин прокомментировал возможный переход в «Локомотив»

Bookmaker-ratings.ru 13:38
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