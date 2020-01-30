Нападающий «Зенита» Александр Кокорин в беседе с корреспондентом Sport24 Алиной Матинян высказался по поводу своего будущего. Напомним, что после отказа перейти на правах аренды в «Сочи» Кокорин был переведен во вторую команду «Зенита».