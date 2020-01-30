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Кокорин высказался о переходе в «Локомотив»
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Форвард «Зенита» Александр Кокорин ответил на вопрос о продолжении карьеры в московском «Локомотиве». Кокорин – воспитанник столичного клуба.В источнике
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С чего всё начиналось
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Кокорин: «Переход в „Локомотив“? Я бы и рад что-то сказать, но понимания о будущем нет»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин в беседе с корреспондентом Sport24 Алиной Матинян высказался по поводу своего будущего. Напомним, что после отказа перейти на правах аренды в «Сочи» Кокорин был переведен во вторую команду «Зенита».
Sport24.ru вчера в 12:49 
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Кокорин ответил на вопрос о том, может ли он перейти в «Локомотив»

Футбол России 01:22
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Кокорин высказался об интересе со стороны «Локомотива»

Soccernews.ru вчера в 14:23
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Кокорин оценил вероятность перехода в «Локомотив»

ProstoProSport вчера в 13:41 
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