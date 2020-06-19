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«Сочи» разгромил «Ростов» в матче РПЛ
Вести.Ru
  • Дождь1:14
  • Известия0:49
"Сочи" разгромил "Ростов" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 10:1. В составе донского клуба отличился Роман Романов.В источнике
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«Ростов» опубликовал заявление для англоговорящих фанатов после 1:10 от «Сочи»

Sports.ru 17:14
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«Сочи» забил неосновному составу «Ростова» 10 мячей

Sportbox.RU 15:00
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«Сочи» забил неосновному составу «Ростова» 10 мячей

Матч ТВ 15:00
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