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Кокорин вывел «Сочи» вперед в игре с «Ростовом»
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Напомним, в составе "Ростова" вышли игроки не старше 19 лет, так как основной состав команды находится на 14-дневном карантине из-за выявленных случаев коронавируса. Александр Кокорин забил гол на 15-й минуте матча, который позволил "Сочи" выйти вперед в этой встрече.В источнике
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С чего всё начиналось
«Самая молодая команда в истории РПЛ, а может быть, и всего европейского взрослого футбола 💪 Удачи нашим воспитанникам!» – написал «Ростов» в твиттере.
Sports.ru вчера в 12:19
Подробнее о событии
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Классный гол Кокорина выводит «Сочи» вперёд в матче с «Ростовом». ВИДЕО

Sport.ru вчера в 13:59
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«Сочи» выставил основной состав против молодежки «Ростова»

Sport24.ru вчера в 12:06 
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Разгром, за который стыдно. А парни из «Ростова» — молодцы!

Чемпионат вчера в 15:30
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