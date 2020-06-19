Кокорин вывел «Сочи» вперед в игре с «Ростовом»
Напомним, в составе "Ростова" вышли игроки не старше 19 лет, так как основной состав команды находится на 14-дневном карантине из-за выявленных случаев коронавируса. Александр Кокорин забил гол на 15-й минуте матча, который позволил "Сочи" выйти вперед в этой встрече.В источнике
С чего всё начиналось
«Самая молодая команда в истории РПЛ, а может быть, и всего европейского взрослого футбола 💪 Удачи нашим воспитанникам!» – написал «Ростов» в твиттере.