Кокорин вывел «Сочи» вперед в игре с «Ростовом»

Напомним, в составе "Ростова" вышли игроки не старше 19 лет, так как основной состав команды находится на 14-дневном карантине из-за выявленных случаев коронавируса. Александр Кокорин забил гол на 15-й минуте матча, который позволил "Сочи" выйти вперед в этой встрече.