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Кокорин забил первый гол после колонии
Экономика сегодня
  • Мой Брянск0:49
Александр Кокорин забил свой первый гол после освобождения из колонии. Сейчас он играет за «Сочи», и на 64-й минуте забил мяч в ворота тульского «Арсенала».В источнике
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