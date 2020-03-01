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Кокорин забил первый гол после колонии
Экономика сегодня
  • Мой Брянск0:49
Александр Кокорин забил свой первый гол после освобождения из колонии. Сейчас он играет за «Сочи», и на 64-й минуте забил мяч в ворота тульского «Арсенала».В источнике
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Кокорин забил в первой же игре за «Сочи», но проиграл – Джанаев с защитником привезли нелепый гол на 95-й

Sports.ru вчера в 13:37
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Александр Кокорин: «Когда забил гол, отлегло. Наконец-то это случилось!»

Матч ТВ вчера в 14:24
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Александр Кокорин: «На данный момент гол „Арсеналу“ для меня — самый значимый»

Sportbox.RU вчера в 16:24
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