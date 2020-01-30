Кокорин прокомментировал возможное расторжение контракта с «Зенитом»
Форвард «Зенита» Александр Кокорин дал комментарий по поводу расторжения контракта с питерцами, о чём ранее сообщалось в СМИ. По его словам, вопрос будет разрешён после окончания подготовительного сбора.В источнике
С чего всё начиналось
Игроку стоит поторопиться, так как трансферное окно в ведущих европейских лигах закрывается уже в конце текущей недели. Представители Кокорина сейчас пытаются договориться с «Зенитом» о досрочном расторжении контракта по обоюдному согласию.
Спорт-Экспресс вчера в 06:36