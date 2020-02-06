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Кокорин заявил, что его будущее зависит только от него самого
FootballHD
  • Пятый канал0:34
Кокорин отметил, что со здоровьем у него все абсолютно хорошо и его ничего не беспокоит. А на вопрос, от кого сейчас зависит его будущее, нападающий ответил коротко и ясно: «Только от меня».В источнике
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С чего всё начиналось
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Александр Кокорин: «Будущее зависит от меня самого»

В эксклюзивном интервью bobscoccer.ru Александр Кокорин рассказывает о работе «Зенита-2» и отвечает на вопрос о своем будущем. Фото: 2.fc-zenit.ru - Сегодня тренерский штаб «Зенита-2» вновь дал команде серьезную нагрузку – тренажерный зал, две тренировки с обилием игровых упражнений.
Bobsoccer 07:02
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Кокорин рассказал об адаптации в «Зените-2»

Газета.Ru 14:27
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Кокорин: «Здоровье в полном порядке»

Soccer.ru 09:13 
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Кокорин заявил, что его будущее зависит только от него

RT на русском 08:48
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