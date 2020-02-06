Кокорин заявил, что его будущее зависит только от него самого

Кокорин отметил, что со здоровьем у него все абсолютно хорошо и его ничего не беспокоит. А на вопрос, от кого сейчас зависит его будущее, нападающий ответил коротко и ясно: «Только от меня».