Кокорин заявил, что его будущее зависит только от него самого
Кокорин отметил, что со здоровьем у него все абсолютно хорошо и его ничего не беспокоит. А на вопрос, от кого сейчас зависит его будущее, нападающий ответил коротко и ясно: «Только от меня».В источнике
С чего всё начиналось
В эксклюзивном интервью bobscoccer.ru Александр Кокорин рассказывает о работе «Зенита-2» и отвечает на вопрос о своем будущем. Фото: 2.fc-zenit.ru - Сегодня тренерский штаб «Зенита-2» вновь дал команде серьезную нагрузку – тренажерный зал, две тренировки с обилием игровых упражнений.