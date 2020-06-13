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Кокорин заявил, что тюрьма его ничему не научила
RT на русском
  • РЕН ТВ0:29
  • Телеканал 360°0:21
  • Piter.tv0:35
Нападающий "Сочи" Александр Кокорин рассказал, что он увидел за время пребывания в колонии ужасные вещи и никому в жизни не пожелает оказаться там.В источнике
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Кокорин: «Тюрьма меня точно ничему не научила»

Sport24.ru вчера в 23:45 
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Кокорин о тюрьме: «В нашей стране это может коснуться любого. Научить чему-то не может»

Sports.ru вчера в 19:05
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Кокорин: «Поменяла ли меня тюрьма? Она меня ничему не научила»

Soccer.ru вчера в 16:38 
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