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Кокорин рассказал о предложении из Италии
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Нападающий Александр Кокорин, принадлежащий санкт-петербургскому "Зениту" и выступающий за "Сочи" на правах аренды, рассказал о вариантах продолжения карьеры в новом сезоне.В источнике
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Александр Кокорин
российский футболист
У меня такой момент, что можно выбирать и прислушиваться. Могу по секрету сказать, что на меня обратили внимание люди серьезные. Есть реальные предложения. За все это время привык говорить, когда есть конкретика. Но на меня никто пока не выходил из Испании и Англии. Есть варианты из Италии.
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