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Кокорин заявил, что у него есть варианты продолжения карьеры в Италии
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Напомним, Кокорин выступает за "Сочи" в качестве аренды. Контракт россиянина принадлежит "Зениту". В текущем сезоне российской Премьер-лиги Кокорин сыграл за "Сочи" 4 матча, забив 3 гола и сделав 1 результативную передачу.В источнике
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Александр Кокорин
российский футболист
У меня такой момент, что можно выбирать и прислушиваться. Могу по секрету сказать, что на меня обратили внимание люди серьезные. Есть реальные предложения. За все это время привык говорить, когда есть конкретика. Но на меня никто пока не выходил из Испании и Англии. Есть варианты из Италии.
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