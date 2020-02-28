Кокорин заявил о намерении вернуться в состав сборной России к Евро

"Понятно, что в этом году пройдет чемпионат Европы, и, естественно, я буду надеяться вернуться на свой прежний уровень, чтобы попасть на чемпионат Европы", - отметил Кокорин. О переходе Кокорина из санкт-петербургского "Зенита" в "Сочи" на правах аренды официально было объявлено 17 февраля.