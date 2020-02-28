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Кокорин заявил о намерении вернуться в состав сборной России к Евро
Евро-футбол.ру
  • Известия0:50
"Понятно, что в этом году пройдет чемпионат Европы, и, естественно, я буду надеяться вернуться на свой прежний уровень, чтобы попасть на чемпионат Европы", - отметил Кокорин. О переходе Кокорина из санкт-петербургского "Зенита" в "Сочи" на правах аренды официально было объявлено 17 февраля.В источнике
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С чего всё начиналось
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Кокорин намерен попасть в состав сборной России по футболу на чемпионат Европы 2020 года

Российский форвард Александр Кокорин, перешедший в футбольный клуб "Сочи" на правах аренды до конца сезона, рассчитывает принести пользу команде, вернуться к своему прежнему уровню игры и выступить на чемпионате Европы.
ТАСС Спорт 07:00
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Кокорин намерен вернуться в сборную России

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Кокорин заявил о намерении вернуться в состав сборной России к Евро

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