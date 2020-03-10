Кокорин заявил о нежелании возвращаться в «Зенит»
Зимой форвард перешел на правах аренды из «Зенита» в «Сочи», хотя неоднократно выступал против этого. Главный тренер петербуржцев Сергей Семак, спортивный директор Хавьер Рибалта, в частности, были против такого шага со стороны клуба.В источнике
С чего всё начиналось
Футболист Александр Кокорин в интервью для Youtube-канала Евгения Савина рассказал, что у него должны были выйти два больших интервью после его освобождения из тюрьмы, однако они так и не были опубликованы.