Кокорин заявил о нежелании возвращаться в «Зенит»

Зимой форвард перешел на правах аренды из «Зенита» в «Сочи», хотя неоднократно выступал против этого. Главный тренер петербуржцев Сергей Семак, спортивный директор Хавьер Рибалта, в частности, были против такого шага со стороны клуба.