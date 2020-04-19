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Кокорин ждет звонка от руководства «Зенита»
Футбол России
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Нападающий футбольного клуба "Сочи" Александр Кокорин ждет звонка от представителей петербургского "Зенита". Об этом сообщил журналист Нобель Арустамян в своем Instagram.В источнике
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