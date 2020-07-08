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Кокорину разрешили сыграть в матче чемпионата России против «Зенита»
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«Сочи» сможет заявить на матч 27-го тура чемпионата против «Зенита» арендованного у петербургского клуба форварда Александра Кокорина. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на генерального директора «Зенита» Александра Медведева.В источнике
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С чего всё начиналось
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Медведев: Кокорин сможет сыграть против «Зенита», Мостовой - нет

Находящийся в аренде в "Сочи" нападающий Александр Кокорин сможет принять участие в матче чемпионата России по футболу против петербургского "Зенита", а полузащитник Андрей Мостовой не сыграет, сообщил РИА Новости генеральный директор "сине-бело-голубых" Александр Медведев.
РИА Новости 03:38
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Кокорину разрешили сыграть в матче чемпионата России против «Зенита»

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Кокорин сыграет против «Зенита», Мостовой пропустит игру

Спорт-Экспресс 04:51
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Александр Медведев: «Кокорин сможет сыграть против „Зенита“, а Мостовой — нет»

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