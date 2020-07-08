Кокорину разрешили сыграть в матче чемпионата России против «Зенита»
«Сочи» сможет заявить на матч 27-го тура чемпионата против «Зенита» арендованного у петербургского клуба форварда Александра Кокорина. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на генерального директора «Зенита» Александра Медведева.В источнике
С чего всё начиналось
Находящийся в аренде в "Сочи" нападающий Александр Кокорин сможет принять участие в матче чемпионата России по футболу против петербургского "Зенита", а полузащитник Андрей Мостовой не сыграет, сообщил РИА Новости генеральный директор "сине-бело-голубых" Александр Медведев.