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«Десна» обыграла «Колос» в 24-м туре УПЛ
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В чемпионате Украины по футболу состоялся очередной матч 24-го тура. В чемпионском плей-офф «Колос» принимал «Десну». Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу гостей.В источнике
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Возобновился чемпионат Украины по футболу

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Чемпионат Украины возобновился после паузы из-за коронавируса

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Состоялся первый матч чемпионата Украины после коронавирусной паузы

Sport24.ru 08:55 
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