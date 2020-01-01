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Колосков: «Пока нет оснований говорить, что Евро-2020 будет отменён»
Футбол России
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В Италии инфекция пока локализована только в провинции Ломбардия.В источнике
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Колосков о переносе Евро-2020 из-за коронавируса: такие новости могут породить только хаос

Metaratings 13:31
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Колосков: «Пока нет оснований говорить, что Евро-2020 будет отменён»

Sport.ru 12:29
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Вячеслав Колосков: Маски, противогазы, мази… В отмену Евро-2020 не верю!

Советский спорт 12:29 
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