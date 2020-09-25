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Колыванов оценил вылет «Ростова» из Лиги Европы
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Бывший главный тренер молодежной сборной России Игорь Колыванов оценил вылет "Ростова" из Лиги Европы. Его слова передает "Чемпионат".В источнике
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Валерий Карпин
футболист
Уровень нашего чемпионата, к сожалению, такой. Не ища оправданий, это наша данность. Не уровня Грузии, наверное, а Израиля – да. Еврокубки это показывают не первый год. Нам не хватало одного игрока. У Мамаева проблемы. Надеемся, что небольшие. Под сомнением, сыграет ли он в следующем туре.Bethub.orgвчера в 17:18
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Карпин: забудьте про рейтинг УЕФА, уровень нашего чемпионата такой

Metaratings 02:00
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Карпин: «Рейтинг УЕФА? Забудьте про рейтинги. Уровень нашего чемпионата, к сожалению, такой»

Sport24.ru вчера в 15:39 
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Карпин о вылете «Ростова» из ЛЕ: «Таков уровень РПЛ – уровень Израиля. Еврокубки это показывают»

Sports.ru вчера в 15:39
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