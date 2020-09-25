Колыванов оценил вылет «Ростова» из Лиги Европы
Бывший главный тренер молодежной сборной России Игорь Колыванов оценил вылет "Ростова" из Лиги Европы. Его слова передает "Чемпионат".В источнике Уровень нашего чемпионата, к сожалению, такой. Не ища оправданий, это наша данность. Не уровня Грузии, наверное, а Израиля – да. Еврокубки это показывают не первый год. Нам не хватало одного игрока. У Мамаева проблемы. Надеемся, что небольшие. Под сомнением, сыграет ли он в следующем туре.Bethub.orgвчера в 17:18