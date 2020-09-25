Валерий Карпин футболист

Уровень нашего чемпионата, к сожалению, такой. Не ища оправданий, это наша данность. Не уровня Грузии, наверное, а Израиля – да. Еврокубки это показывают не первый год. Нам не хватало одного игрока. У Мамаева проблемы. Надеемся, что небольшие. Под сомнением, сыграет ли он в следующем туре.

Bethub.org

вчера в 17:18