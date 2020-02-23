Сборная России проиграла команде звезд мира в финале «Кубка Легенд»
По ходу финального матча сборная звезд покинула поле из-за спорного судейства. Главный арбитр Александра Пономарева в овертайме при счете 4:4 удалила сначала Йоси Бенаюна, а затем Йона-Арне Риисе. Через несколько минут команда вернулась на поле, а красные карточки были отменены.В источнике Красные карточки, которые получили Бенайюн и Риисе, отменили, хотя они ничего не сделали. Никто не обижен. Все будет нормально. Это футбол. С девушкой-судьей было тяжело. Нельзя так судить. Ей надо поднабраться опыта.
РИА Новости вчера в 13:44