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Сборная России проиграла команде звезд мира в финале «Кубка Легенд»
Sport24.ru
  • РЕН ТВ0:24
  • Piter.tv0:53
По ходу финального матча сборная звезд покинула поле из-за спорного судейства. Главный арбитр Александра Пономарева в овертайме при счете 4:4 удалила сначала Йоси Бенаюна, а затем Йона-Арне Риисе. Через несколько минут команда вернулась на поле, а красные карточки были отменены.В источнике
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Ивица Олич
Хорватский футболист
Красные карточки, которые получили Бенайюн и Риисе, отменили, хотя они ничего не сделали. Никто не обижен. Все будет нормально. Это футбол. С девушкой-судьей было тяжело. Нельзя так судить. Ей надо поднабраться опыта.
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