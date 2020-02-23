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Сборная России впервые в истории проиграла в финале Кубка Легенд
Чемпионат
  • Пятый канал0:20
  • РЕН ТВ0:24
  • Piter.tv0:53
Через десять минут футболисты сборной звезд вернулись на поле, и матч был продолжен. Красная карточка Риисе была заменена на желтую. Российская команда не сумела выиграть Кубок легенд впервые за 12-летнюю историю турнира ветеранов футбола.В источнике
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Ивица Олич
Хорватский футболист
Красные карточки, которые получили Бенайюн и Риисе, отменили, хотя они ничего не сделали. Никто не обижен. Все будет нормально. Это футбол. С девушкой-судьей было тяжело. Нельзя так судить. Ей надо поднабраться опыта.
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