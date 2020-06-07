Команде РПЛ могут засчитать техническое поражение из-за коронавируса
Заместитель генерального секретаря и директор по развитию РФС Максим Митрофанов рассказал о правилах при организации матчи во время распространения коронавируса.В источнике Пока мы не рассматриваем варианты о том, что команда не может доиграть чемпионат. Мы исходим из того, что в случае наступления каких-то неблагоприятных последствий и невозможности команды принять участие в матче, то, к сожалению, тогда команде будет засчитываться техническое поражение.Soccernews.ruвчера в 16:59