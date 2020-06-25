Дмитрий Комбаров высказался о «зеркальном расизме», творящемся в мире
Напомним, что все началось после смерти Джорджа Флойда, которого подозревали в использовании фальшивых денег. Сотрудники полиции произвели задержание, после чего подозреваемый скончался в больнице. Общество считает, что поведение полицейского было предвзятым из-за принадлежности Джорджа.В источнике
С чего всё начиналось
Беспорядки, которые люди устраивают на фоне акций Black Lives Matter, приводят к "зеркальным" проявлениям расизма, считает футболист самарских "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров.