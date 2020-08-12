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Комбаров заявил, что не голосовал по поправкам в конституцию
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Комбаров заявил, что подробно не изучал этот вопрос, не читал новые поправки. Именно поэтому он считает, что было нечестно идти и голосовать, не зная материала.В источнике
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Комбаров заявил, что не голосовал по поправкам в конституцию

CT news 08:01
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Комбаров заявил, что не голосовал по поправкам в конституцию

RuNews24.ru 07:14
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Дмитрий Комбаров не голосовал по поправкам: «Было бы нечестно идти, не зная материала»

Sports.ru 06:56
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