Федуна оштрафовали на 200 тысяч рублей за слова о судействе
На заседании были рассмотрены слова функционера о судействе в российском футболе. Также Федун заявлял, что не хочет участвовать в этой клоунаде и готов снять "Спартак" с чемпионата. В результате, комитет оштрафован Федуна на 200 тысяч рублей.В источнике
С чего всё начиналось
По информации «РБ-Спорт», юристы владельца «Спартака» Леонида Федуна прислали в комитет по этике РФС пачку документов, среди которых есть Всеобщая декларация прав человека. Заседание комитета по этике состоится сегодня. Члены департамента оценят высказывания Федуна о судействе в российском футболе.