Федуна оштрафовали на 200 тысяч рублей за слова о судействе

На заседании были рассмотрены слова функционера о судействе в российском футболе. Также Федун заявлял, что не хочет участвовать в этой клоунаде и готов снять "Спартак" с чемпионата. В результате, комитет оштрафован Федуна на 200 тысяч рублей.