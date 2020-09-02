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Федуна оштрафовали на 200 тысяч рублей за слова о судействе
Нева Спорт
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На заседании были рассмотрены слова функционера о судействе в российском футболе. Также Федун заявлял, что не хочет участвовать в этой клоунаде и готов снять "Спартак" с чемпионата. В результате, комитет оштрафован Федуна на 200 тысяч рублей.В источнике
С чего всё начиналось
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Федун прислал в комитет по этике РФС документы с Декларацией прав человека

По информации «РБ-Спорт», юристы владельца «Спартака» Леонида Федуна прислали в комитет по этике РФС пачку документов, среди которых есть Всеобщая декларация прав человека. Заседание комитета по этике состоится сегодня. Члены департамента оценят высказывания Федуна о судействе в российском футболе.
Bookmaker-ratings.ru 04:59
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Глава комитета по этике: «Слова Федуна не допустимы. Он оштрафован на 200 тысяч»

Спорт-Экспресс 06:46
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Федуна оштрафовали на 200 тысяч рублей за слова о судействе

Футбол России 06:31
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Леонид Федун наказан за резкие высказывания о судействе в российском футболе

Чемпионат 06:27
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