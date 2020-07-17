Комитет по этике РФС предложил отстранить Дзюбу от игры со «Спартаком»

Комментируя видеозапись, генеральный директор «Зенита» Александр Медведев намекнул на то, что петербургский клуб в полуфинале Кубка России сделает со «Спартаком» то же самое, что Дзюба сделал на ролике с Азмуном. Позднее «Спартак» подал жалобу на Медведева в РФС.