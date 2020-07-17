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Комитет по этике РФС предложил отстранить Дзюбу от игры со «Спартаком»
ФАН
  • Комсомольская правда0:32
  • Piter.tv0:33
Комментируя видеозапись, генеральный директор «Зенита» Александр Медведев намекнул на то, что петербургский клуб в полуфинале Кубка России сделает со «Спартаком» то же самое, что Дзюба сделал на ролике с Азмуном. Позднее «Спартак» подал жалобу на Медведева в РФС.В источнике
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С чего всё начиналось
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Анзор Кавазашвили: Предложил не допускать Дзюбу и Азмуна до матча против «Спартака». Решение за КДК

Член комитета по этике РФС прокомментировал «Советскому спорту» утвержденные на сегодняшнем заседании санкции в отношении гендиректоров «Зенита» и «Локомотива» Александра Медведева и Василия Кикнадзе, а также главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.
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