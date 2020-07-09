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Газета.RuГазета.Ru
Гендиректору «Зенита» грозит штраф за высказывание о «Спартаке»
Soccer.ru
  • Городовой0:45
Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) с высокой долей вероятности накажет генерального директора петербургского "Зенита" Александра Медведева денежным штрафом, сообщает "Чемпионат.com". По информации издания, сумма вряд ли будет меньше 100 тыс. рублей.В источнике
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Александр Медведев
А что здесь комментировать? Люди юмора не понимают. Кроме того, пусть перечитают внимательнее. Там сослагательное наклонение. Даже не хочу касаться этой темы.РБКвчера в 09:21
С чего всё начиналось
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А. Медведев — о словах в адрес «Спартака»: «Люди юмора не понимают. Даже не хочу касаться этой темы»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал свое вчерашнее высказывание о «Спартаке».
Sport24.ru вчера в 06:18 
Подробнее о событии
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Стало известно, как РФС накажет Медведева

РИА Новости 05:13
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Стало известно, как РФС накажет гендиректора «Зенита» за высказывания о «Спартаке»

Sport24.ru 05:25 
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РФС оценит слова гендиректора «Зенита» о видео с Дзюбой и Азмуном

РБК 04:19
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