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Газета.RuГазета.Ru
Гендиректору «Зенита» грозит штраф за высказывание о «Спартаке»
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Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) с высокой долей вероятности накажет генерального директора петербургского "Зенита" Александра Медведева денежным штрафом, сообщает "Чемпионат.com". По информации издания, сумма вряд ли будет меньше 100 тыс. рублей.В источнике
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Александр Медведев
А что здесь комментировать? Люди юмора не понимают. Кроме того, пусть перечитают внимательнее. Там сослагательное наклонение. Даже не хочу касаться этой темы.РБКвчера в 09:21
С чего всё начиналось
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А. Медведев — о словах в адрес «Спартака»: «Люди юмора не понимают. Даже не хочу касаться этой темы»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал свое вчерашнее высказывание о «Спартаке».
Sport24.ru вчера в 06:18 
Подробнее о событии
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Гендиректора «Зенита» оштрафуют за слова о «Спартаке»

Sport.ru 06:13
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Комитет по этике, вероятно, рассмотрит слова Медведева в конце следующей недели

Sports.ru 08:30
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Эдуард Мор — о высказывании Медведева в адрес «Спартака»: «Шутка, которая не должна вызывать разбирательства»

Спорт-Экспресс 07:18
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