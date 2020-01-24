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Комличенко стал игроком московского «Динамо»
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Российский нападающий Николай Комличенко стал игроком московского футбольного клуба "Динамо". О подписании контракта было объявлено в прямом эфире в трансляции, которая ведется на странице "Динамо" в Youtube.В источнике
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«Уезжал в Европу, чтобы однажды вернуться в Россию». Генич — о трансфере Комличенко в «Динамо»

Матч ТВ вчера в 15:00
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«Динамо» объявило о подписании контракта с Комличенко

Советский спорт вчера в 14:04 
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«Динамо» объявило о приобретении Комличенко

Sport.ru вчера в 13:29
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