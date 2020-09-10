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Комментатор Василий Уткин верит в трансфер Кокорина
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Шоумен и комментатор Василий Уткин рассказал, как относится к возможному трансферу Александра Кокорина в «Рому».В источнике
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Уткин прокомментировал слухи, связывающие Кокорина с «Ромой»

Евро-футбол.ру 07:11
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Комментатор Василий Уткин верит в трансфер Кокорина

BetOn 07:09
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Уткин отреагировал на интерес «Ромы» к Кокорину

ГЛАС.RU 07:02
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