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Комментатор Василий Уткин верит в трансфер Кокорина
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Шоумен и комментатор Василий Уткин рассказал, как относится к возможному трансферу Александра Кокорина в «Рому».В источнике
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Червиченко: уйдет ли Кокорин в «Рому»? В сказки я давно перестал верить, а фантастику не люблю

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Уткин поиронизировал над возможным переходом Кокорина в «Рому»

РИА Новости 08:05
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Комментатор Василий Уткин верит в трансфер Кокорина

BetOn 07:09
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