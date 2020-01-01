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Компани пожертвовал «Андерлехту» 3 млн евро
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По данным бельгийских СМИ, играющий тренер команды Венсан Компани при помощи председателя правления клуба Воутера Ванденхауте уже пожертвовал "Андерлехту" € 3 млн.В источнике
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Компани оказал финансовую поддержку «Андерлехту»

Матч ТВ 01:56
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Компани оказал финансовую поддержку «Андерлехту»

Sportbox.RU 01:56
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Венсан Компани пожертвовал 3 миллиона евро «Андерлехту»

Футбол на Куличках 01:54
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