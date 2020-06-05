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Компани пожертвовал «Андерлехту» 3 млн евро
По данным бельгийских СМИ, играющий тренер команды Венсан Компани при помощи председателя правления клуба Воутера Ванденхауте уже пожертвовал "Андерлехту" € 3 млн.В источнике
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Компани пожертвовал €3 млн «Андерлехту»

Sport24.ru вчера в 22:58
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Венсан Компани пожертвовал «Андерлехту» € 3 млн

Чемпионат вчера в 21:41
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Компани пожертвовал «Андерлехту» 3 млн евро

Soccer.ru вчера в 20:21 
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