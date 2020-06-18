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Компания HawkEye извинилась за незасчитанный гол «Шеффилда»
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Компания HawkEye принесла извинения за незасчитанный гол в матче чемпионата Англии между "Шеффилдом" и "Астон Виллой", сообщает Би-би-си.В источнике
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Подробнее о событии
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«Шеффилд Юнайтед» не смог обыграть «Астон Виллу»

Рамблер 03:05
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Система сообщила судье матча АПЛ о голе, который он не засчитал, только в перерыве

Bookmaker-ratings.ru 03:42
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Компания HawkEye извинилась за незасчитанный гол «Шеффилда»

Спорт-Экспресс 03:14
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