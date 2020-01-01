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Комплекс младшего брата. «Спартак» привык уступать «Зениту»
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Берем десять последних сезонов: только дважды "Спартак" был выше в таблице, чем "Зенит".В источнике
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Комплекс младшего брата. «Спартак» привык уступать «Зениту»

Soccer.ru 08:17 
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Максименко: «Тренируюсь в затемнённых очках, в них сложнее поймать мяч»

Евро-футбол.ру 02:41
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Максименко не нравятся сравнения с легендой «Спартака» Дасаевым

Советский спорт вчера в 19:24
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