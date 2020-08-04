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Конференция РФС пройдет 2 октября в форме заочного голосования
Аргументы и Факты
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Очередная конференция Российского футбольного союза (РФС) пойдет в форме заочного голосования 2 октября, сообщается на сайте РФС.В источнике
Подробнее о событии
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Конференция РФС состоится 2 октября

RT на русском 04:15
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РФС запланировал проведение конференции на 2 октября

Sport24.ru 02:44 
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Конференция РФС пройдет 2 октября в форме заочного голосования

РИА Новости 02:36
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