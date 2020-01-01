Экс-тренер «Спартака» Кононов может возглавить «Ротор»

Наставник "Риги" Олег Кононов может стать главным тренером "Ротора". Кононов на присутствовал на матче "Риги" против "Вентспилса" (2:0) из-за семейных проблем.