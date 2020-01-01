НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Футбол РоссииФутбол России
Экс-тренер «Спартака» Кононов может возглавить «Ротор»
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Футбол России
Наставник "Риги" Олег Кононов может стать главным тренером "Ротора". Кононов на присутствовал на матче "Риги" против "Вентспилса" (2:0) из-за семейных проблем.В источнике
Подробнее о событии
alt

Экс-тренер «Спартака» Кононов может возглавить «Ротор»

Футбол России 07:06
alt

Кононов может возглавить «Ротор» (Metaratings)

Sports.ru 06:45
alt

Кононов может возглавить «Ротор»

Soccer.ru 06:25
реклама
Главное
Новости