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Кононов опроверг информацию об уходе из «Риги»
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Бывший главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов опроверг информацию об уходе из "Риги".В источнике
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Казанский: «У Кононова большое горе в семье»

Sport24.ru 20:02 
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Кононов неожиданно покинул «Ригу». Стала известна причина отставки

Sport.ru 15:14
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Казанский: Кононов срочно вернулся в Москву. У него большое горе в семье

Чемпионат 15:50
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